Глава Минэнерго Азербайджана обсудил с турецким коллегой "зеленую" энергетику

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией под руководством главы Минэнерго Турции Алпарсланом Байрактаром, которая находится с визитом в Азербайджане в рамках участия в Бакинской энергетической неделе.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией под руководством главы Минэнерго Турции Алпарсланом Байрактаром, которая находится с визитом в Азербайджане в рамках участия в Бакинской энергетической неделе.

Об этом сообщили Report в азербайджанском Министерстве энергетики.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем азербайджано-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Было отмечено, что лидеры двух стран придают большое значение азербайджано-турецкому взаимодействию в упомянутой области. Подчеркивалась роль совместно реализуемых энергетических проектов в сфере нефти и газа в обеспечении энергетической безопасности региона и европейских стран. Стороны рассмотрели приоритеты и проекты повестки дня в сфере природного газа и "зеленой энергетики", обеспечивающие развитие многопрофильного энергетического партнерства на новом этапе. Также было анонсировано завершение в скором времени строительства газопровода Ыгдыр-Нахчыван, после чего до конца года будет обеспечено газоснабжение Нахчывана через Турцию. Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Турцией существует многоплановая повестка сотрудничества в сфере природного газа, а благодаря соответствующему межправительственному соглашению возникли возможности для поставок газа из Азербайджана и третьих стран в Турцию и Европу.

На встрече было рассмотрено текущее сотрудничество в сфере транспортировки электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии в Азербайджане, "Дорожная карта" проекта "Турция-Азербайджанское взаимодействие" по Нахчывану. Была подчеркнута важность скорого завершения проекта Технического задания Рабочей группой, работающей над вопросами экспорта электроэнергии в Турцию и Европу через Нахчыван, а также ускорения соответствующих процессов, включая подписание профильного Операционного соглашения между сторонами и выбор консалтинговой компании для начала технико-экономического обоснования проекта. Были определены следующие шаги в данном направлении.

В ходе беседы также было затронуто проведение в этом году IV Азербайджано-турецкого энергетического форума и констатировано, что проведение на постоянной основе мероприятий в этом формате будет способствовать развитию сотрудничества в сфере энергетики по различным направлениям.