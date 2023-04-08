Глава Минэнерго: АЭС "Аккую" покроет 10% нужд Турции в электроэнергии

АЭС "Аккую" после введения в эксплуатацию покроет 10% нужд Турции в электроэнергии.
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По его словам, Турция мобилизовала все ресурсы для достижения энергетической независимости.
"После доставки топлива, 27 апреля "Аккую" получит официальный статус объекта атомной энергетики. После этого будут проведены тесты и испытания. Производство электроэнергии начнется спустя год после загрузки ядерного топлива. Сначала начнется пробное производство. Когда строительство всех энергоблоков АЭС будет завершено, потребности Турции в электроэнергии будут покрыты на 10 процентов", - сказал Ф.Донмез.
Он подчеркнул, что в целом работы завершатся в 2026 году.