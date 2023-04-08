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Глава Минэнерго: АЭС "Аккую" покроет 10% нужд Турции в электроэнергии

Глава Минэнерго: АЭС "Аккую" покроет 10% нужд Турции в электроэнергии АЭС "Аккую" после введения в эксплуатацию покроет 10% нужд Турции в электроэнергии.
Энергетика
8 апреля 2023 г. 21:40
Глава Минэнерго: АЭС Аккую покроет 10% нужд Турции в электроэнергии

АЭС "Аккую" после введения в эксплуатацию покроет 10% нужд Турции в электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью телеканалу CNN Türk.

По его словам, Турция мобилизовала все ресурсы для достижения энергетической независимости.

"После доставки топлива, 27 апреля "Аккую" получит официальный статус объекта атомной энергетики. После этого будут проведены тесты и испытания. Производство электроэнергии начнется спустя год после загрузки ядерного топлива. Сначала начнется пробное производство. Когда строительство всех энергоблоков АЭС будет завершено, потребности Турции в электроэнергии будут покрыты на 10 процентов", - сказал Ф.Донмез.

Он подчеркнул, что в целом работы завершатся в 2026 году.

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