Глава Минэнергетики Саудовской Аравии прибыл в Москву

Глава Минэнергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет 11-13 октября.

Глава Минэнергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет 11-13 октября.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Его встретил вице-премьер России Александр Новак. Планируется, что стороны проведут встречу, а потом заседание межправительственной комиссии.

Ранее Новак сказал журналистам, что РФ и Саудовская Аравия сегодня обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом.