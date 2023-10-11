О нас

Глава Минэнергетики Саудовской Аравии прибыл в Москву

Глава Минэнергетики Саудовской Аравии прибыл в Москву Глава Минэнергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет 11-13 октября.
Энергетика
11 октября 2023 г. 12:18
Глава Минэнергетики Саудовской Аравии прибыл в Москву

Глава Минэнергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет 11-13 октября.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Его встретил вице-премьер России Александр Новак. Планируется, что стороны проведут встречу, а потом заседание межправительственной комиссии.

Ранее Новак сказал журналистам, что РФ и Саудовская Аравия сегодня обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Saudi energy minister arrives in Moscow

Экслюзивные новости

Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi