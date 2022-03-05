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Глава Минэкономики: Для энергоперехода Германии нужен газ, но не из России

Глава Минэкономики: Для энергоперехода Германии нужен газ, но не из России Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России.
Энергетика
5 марта 2022 г. 16:08
Глава Минэкономики: Для энергоперехода Германии нужен газ, но не из России

Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

"Мы делаем все возможное, чтобы сделать энергоснабжение климатически нейтральным. Это означает: последовательно сокращать потребление газа и продвигаться вперед с расширением использования возобновляемых источников энергии и производством водорода. Для перехода нужен газ - из других источников, кроме России", - заявил министр, его слова приводятся в Twitter Минэкономики ФРГ.

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Версия на английском языке Economy Minister: Germany needs gas from sources other than Russia

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