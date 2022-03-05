Глава Минэкономики: Для энергоперехода Германии нужен газ, но не из России

Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России.

Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

"Мы делаем все возможное, чтобы сделать энергоснабжение климатически нейтральным. Это означает: последовательно сокращать потребление газа и продвигаться вперед с расширением использования возобновляемых источников энергии и производством водорода. Для перехода нужен газ - из других источников, кроме России", - заявил министр, его слова приводятся в Twitter Минэкономики ФРГ.