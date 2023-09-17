Глава МИД Венгрии: Тюркские государства создают возможность стать мостом между Востоком и Западом

Венгрия сейчас оказалась вынуждена искать новые пути поставок нефти и газа, так как прежние были нарушены в результате конфликта в Украине.

Венгрия сейчас оказалась вынуждена искать новые пути поставок нефти и газа, так как прежние были нарушены в результате конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg TV, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД добавил, что серьезные возможности открываются в этой области благодаря сотрудничеству с Турцией, странами Закавказья и Центральной Азии.

"Поэтому нам нужны новые связи, новые маршруты поставок, и тюркские государства предлагают очень хорошую возможность стать мостом между Востоком и Западом", - считает Сийярто.

Также дипломат обратил внимание, что Венгрия подписала контракт с Турцией, по которому приобретет у нее в начале нового года 275 млн кубометров газа.

В нынешнем году Венгрия купила 100 млн кубометров газа у Азербайджана. В планах получить газ из Туркменистана и Катара, заключил глава МИД Венгрии.