Глава МИД Венгрии: Надеемся, что в ближайшее время азербайджанский газ будет доставлен в нашу страну

"Надеемся, что в ближайшее время азербайджанский газ будет доставлен в нашу страну".

"Надеемся, что в ближайшее время азербайджанский газ будет доставлен в нашу страну".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ходе выступления на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, Венгрия не имеет природных энергоресурсов и в этом вопросе зависит от других стран: "Поэтому Венгрия подписала с Азербайджаном двустороннее соглашение о приобретении природных энергоресурсов. Но она все еще не может этого сделать. Потому что, поскольку природный газ проходит по трубопроводу, нужна инфраструктура. Мы обратились за помощью в этом вопросе к Европейскому Союзу, но не получили поддержки. Европейский Союз потерял доверие в этом вопросе. Мы надеемся, что, объединившись с Грецией, Турцией и другими соседними и приграничными странами и улучшив нашу региональную инфраструктуру, мы скоро сможем воспользоваться азербайджанским газом".