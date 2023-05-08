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Глава МИД Турции: Страна стала активным игроком на энергетическом рынке

Глава МИД Турции: Страна стала активным игроком на энергетическом рынке Турция стала активным игроком на энергетическом рынке. Страна начала поставки газа в Европу, в частности, в страны Восточной и Юго-Восточной Европы и на Балканы.
Энергетика
8 мая 2023 г. 15:59
Глава МИД Турции: Страна стала активным игроком на энергетическом рынке
Мевлют Чавушоглу

Турция стала активным игроком на энергетическом рынке. Страна начала поставки газа в Европу, в частности, в страны Восточной и Юго-Восточной Европы и на Балканы.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник в Анталье.

"Мы вдвое увеличили объемы поставок газа через Трансанатолийский газопровод (TANAP), который берет начало в Азербайджане", - отметил министр.

Чавушоглу привлек внимание к тому факту, что в Турции действуют пять терминалов по переработке сжиженного природного газа (СПГ).

"У нас имеются договоренности с США, Оманом. Из 15 стран, в том числе Алжира и Нигерии, в Турцию прибывают СПГ-танкеры. На терминалах этот газ перерабатывается и трубопроводам поставляется в другие страны", - сказал министр.

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Версия на английском языке Cavusoglu: 'Türkiye has become an active player in the energy market'

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