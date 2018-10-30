Глава МИД Турции: Мы продолжим реализовывать такие крупные энергетические проекты, как STAR

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Стамбул. 30 октября. REPORT.AZ/ "Мы продолжим реализовывать такие крупные энергетические проекты, как STAR".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции после трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Ирана в Стамбуле.

По его словам, все три страны солидарны в энергетических вопросах: "Как Азербайджан, так и Иран являются для нас энергетическими источниками. Наше сотрудничество в этой области продолжится и в предстоящие годы. Мы продолжим реализовывать такие крупные энергетические проекты, как STAR, введенный в эксплуатацию в Измире после TANAP".

М.Чавушоглу отметил, что реализуемые Азербайджаном, Турцией и Ираном в регионе проекты служат благополучию и соседних стран: "Все предпринимаемые нами шаги будут на пользу всем странам от Европы до Китая".

Глава МИД Турции подчеркнул необходимость сотрудничества для решения региональных проблем мирным путем: "И на нынешней встрече вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана был основным на повестке. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта необходимо в кратчайшие сроки".

М.Чавушоглу сообщил также о поддержке кандидатуры города Баку на проведение такого представительного мероприятия, как Всемирная выставка EXPO-2025.

Вюсаля Аббасова