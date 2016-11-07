Глава МИД: Хотя по реализации проекта ТАР имеются определенные задержки, думаю, что все будет выполнено вовремя

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Хотя по реализации проекта ТАР имеются определенные задержки, думаю, что все будет выполнено вовремя.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан получил ответ от всех стран-участников проекта о том, что все вопросы решены и проект идет своим чередом.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони заметил, что имелись определенные задержки из-за опасений о том, что проект может нанести вред окружающей среде, однако "все вопросы уже решены, и мы идем по графику".