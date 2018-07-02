Глава МИД Эстонии потребовал остановить строительство газопровода "Северный поток - 2"

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью газете Die Welt.

С точки зрения эстонского политика, "Северный поток - 2" - не экономический, а политический проект. "Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику", - заявил он.

Отметим, что США требуют от европейских стран отказаться от участия в строительстве газопровода, грозя санкциями.