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    Глава МИД Эстонии потребовал остановить строительство газопровода "Северный поток - 2"

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". 

    Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью газете Die Welt.

    С точки зрения эстонского политика, "Северный поток - 2" - не экономический, а политический проект. "Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику", - заявил он.

    Отметим, что США требуют от европейских стран отказаться от участия в строительстве газопровода, грозя санкциями. 

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