Глава МИД: Азербайджан, Турция и Румыния играют важную роль в энергоснабжении региона

Тбилиси. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан, Турция и Румыния играют важную роль в энергоснабжении региона. Грузия также готова выполнять свои обязательства в вопросе удовлетворения энергетических потребностей Европы".

Как передает грузинское бюро Report, об этом выступая на 28-й конференции Энергетической хартии сказал вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.

Он особо отметил роль Южно-Кавказского и Трансадриатического газопроводов в передаче энергии из региона в Европу.

М.Джанелидзе выразил надежду на поддержку государствами-участниками работ, осуществляемых для создания совместного механизма в энергетической сфере.