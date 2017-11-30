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    Глава МИД: Азербайджан, Турция и Румыния играют важную роль в энергоснабжении региона

    Тбилиси. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан, Турция и Румыния играют важную роль в энергоснабжении региона. Грузия также готова выполнять свои обязательства в вопросе удовлетворения энергетических потребностей Европы".

    Как передает грузинское бюро Report, об этом выступая на 28-й конференции Энергетической хартии сказал вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.

    Он особо отметил роль Южно-Кавказского и Трансадриатического газопроводов в передаче энергии из региона в Европу.

    М.Джанелидзе выразил надежду на поддержку государствами-участниками работ, осуществляемых для создания совместного механизма в энергетической сфере. 

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