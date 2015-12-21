Глава ​Международного энергетического агентства: Цены на нефть могут начать расти через год

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Цены на нефть могут начать расти в конце 2016 - начале 2017 года и к 2020 году выйти на уровень 80 долларов США за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение на пресс-конференции в Токио высказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Нынешний уровень цен на нефть в районе 40 долларов вряд ли будет таким же в долгосрочной перспективе, как прогнозируют некоторые эксперты. Мы можем увидеть тенденцию к росту в конце 2016 - начале 2017 года, а к 2020 году уровень цен приблизится к 80 долларам", - отметил он. По его словам, "низкие цены положительно сказываются на потребителях энергетических ресурсов, однако, если такой уровень будет сохраняться на протяжении долгого времени, то это будет негативным фактором для энергетической безопасности в целом. В частности, это касается того, что на производство нефти за пределами ОПЕК при нынешних условиях оказывается большое давление".

Бирол отметил, что на мировые цены на нефть сейчас влияют два основных фактора: объемы добычи сланцевой нефти в США и объемы добычи нефти в Ираке. "Многое сейчас будет зависеть от дальнейшей политики стран ОПЕК, от того, какие действия они предпримут", - полагает исполнительный директор МЭА.