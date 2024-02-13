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Глава МЭА спрогнозировал замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году

Глава МЭА спрогнозировал замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году Ситуация на глобальном нефтяном рынке, вероятно, останется комфортной в 2024 году, поскольку наращивание поставок рядом стран позволит удовлетворить спрос и будет сдерживать цены.
Энергетика
13 февраля 2024 г. 16:10
Глава МЭА спрогнозировал замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году

Ситуация на глобальном нефтяном рынке, вероятно, останется комфортной в 2024 году, поскольку наращивание поставок рядом стран позволит удовлетворить спрос и будет сдерживать цены.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом Bloomberg TV заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

По его словам, мировой спрос на нефть в 2024 году увеличится на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году, поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

Согласно январскому отчету МЭА, в 2023 году глобальный спрос на нефть вырос на 2,254 млн б/с.

Повышение спроса будет легко компенсировано увеличением добычи в таких странах, как США, Канада, Бразилия и Гайана.

"Этот рост добычи будет более чем достаточен для удовлетворения глобального спроса на нефть, - сказал глава МЭА. - Таким образом, в отсутствие крупных геополитических потрясений или экстремальных погодных явлений мы можем ожидать довольно комфортной ситуации на нефтяном рынке и умеренного движения цен в течение 2024 года".

Бироль подтвердил прогноз МЭА, согласно которому мировой спрос на нефть достигнет плато к концу текущего десятилетия, поскольку мир стремится отойти от использования ископаемого топлива в целях ограничения последствий для климата.

Он также отметил, что страны ОПЕК пока демонстрируют "хорошую дисциплину" в выполнении условий ограничения добычи, а также предостерег от дальнейшего снижения добычи, поскольку это может спровоцировать подъем цен и усиление инфляции.

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Версия на английском языке IEA expects comfortable oil markets, moderate prices in 2024

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