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Глава МЭА: Россия навсегда потеряла нефтегазовый рынок Европы

Глава МЭА: Россия навсегда потеряла нефтегазовый рынок Европы Россия навсегда потеряла европейский нефтегазовый рынок. В этой связи столкнется с падением добычи.
Энергетика
21 октября 2022 г. 14:20
Глава МЭА: Россия навсегда потеряла нефтегазовый рынок Европы

Россия навсегда потеряла европейский нефтегазовый рынок. В этой связи столкнется с падением добычи.

Как передает Report, об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в эфире итальянского телеканала Rainews24.

"Россия несет крупные убытки из-за снижения поставок в Европу, несмотря на высокие цены на газ и нефть. Это только начало, потому что для России важна Европа - три четверти экспорта природного газа приходилось на Европу, 55% нефти также поступало в европейские страны. Европа - самый крупный энергетический рынок для РФ. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его навсегда", - заявил он.

Бирол сказал, что РФ ищет новых покупателей, однако столкнется с логистическими и экономическими проблемами, в особенности в вопросе поставок газа. По его словам, для перенаправления поставок в Китай как минимум, потребуются 10 лет.

Он отметил, что российские месторождения сложны с точки зрения разработки и нуждаются в технологиях и инвестициях. "В будущем мы увидим, что производство газа и нефти упадет, потому что этих инвестиций будет не хватать. Сегодня я могу сказать, что Россия проигрывает энергетическую битву и это только начало", -резюмировал глава МЭА.

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