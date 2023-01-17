Глава МЭА: Решение мировой проблемы энергобезопасности связано с чистой энергией

Решение проблем энергетической безопасности в мире в долгосрочной перспективе связано с чистой энергией.

Решение проблем энергетической безопасности в мире в долгосрочной перспективе связано с чистой энергией.

Как передает Report, об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на сессии "Освоение новой энергетической экономики" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сейчас самый большой драйвер развития ВИЭ - энергетическая безопасность… Долгосрочные решения проблем энергетической безопасности связаны с чистой энергетикой", - сказал он отметив, что рост в "зеленой" энергетике по итогам 2022 года составил 25% в годовом выражении.

Кроме того, добавил глава МЭА, если в 2019 году из 100 автомобилей на рынках Европы, США и Китая были лишь три электрокара, то в 2022 году их количество выросло до 30, а в 2040 году составит 50 электрокаров на 100 автомобилей.

Аналитики МЭА в докладе Renewables 2022 отмечали, что в ближайшие пять лет мир намерен добавить столько же возобновляемой энергии, сколько за последние 20 лет. В частности, по прогнозу агентства, ожидается, что мощность ВИЭ в мире вырастет с 2022 по 2027 год на 2,4 тыс. ГВт. При этом к началу 2025 года возобновляемые источники энергии станут основными для производства электроэнергии, на них будет приходится более 90% от общей выработки.

Помимо Европы ускорение роста мощностей на основе возобновляемой энергии в следующие 5 лет также будет происходить в Китае, США и Индии, которые активно ведут политику в этой области и проводят нормативные и рыночные реформы быстрее, чем планировалось ранее, для борьбы с энергетическим кризисом. Ожидается, что на Китай придется почти половина новых мировых ВИЭ-мощностей в 2022-2027 годах, также отмечали в МЭА.