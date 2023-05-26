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Глава МЭА: Инвестиции в солнечную энергетику впервые превысят расходы на добычу нефти

Глава МЭА: Инвестиции в солнечную энергетику впервые превысят расходы на добычу нефти По итогам текущего года объемы инвестиций в солнечную энергетику впервые превысят расходы на добычу нефти и достигнут планки 1 млрд долларов в сутки. Таким образом, на глобальном энергетическом рынке произойдет "кардинальная перемена", которая поможет соз
Энергетика
26 мая 2023 г. 10:40
Глава МЭА: Инвестиции в солнечную энергетику впервые превысят расходы на добычу нефти

По итогам текущего года объемы инвестиций в солнечную энергетику впервые превысят расходы на добычу нефти и достигнут планки 1 млрд долларов в сутки. Таким образом, на глобальном энергетическом рынке произойдет "кардинальная перемена", которая поможет создать новую экономику, основанную на использовании экологически чистых ресурсов.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times со слов главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

"Инвестиции в солнечную энергетику в 2023 году впервые превысят расходы на добычу нефти и достигнут 1 млрд долларов в день. Если инвестиции в возобновляемые источники энергии продолжат расти таким же темпами, как в последние несколько лет <...>, то скоро мы увидим рождение совершенно новой энергетической системы", - заключил Бироль.

Ожидается, что к концу декабря ежегодные инвестиции в "зеленую" энергетику достигнут 1,7 трлн долларов. Этот показатель окажется на 24% больше в сравнении с уровнем 2021 года. При этом расходы на нефтегазовую отрасль, согласно оценке МЭА, составят только 1 трлн долларов.

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Версия на английском языке IEA chief: Solar power investment to exceed oil for first time

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