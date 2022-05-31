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Глава МЭА допустил разблокирование стратегических запасов нефти при ЧС

Глава МЭА допустил разблокирование стратегических запасов нефти при ЧС Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о готовности разблокировать стратегические запасы нефти в случае чрезвычайной ситуации.
Энергетика
31 мая 2022 г. 15:00
Глава МЭА допустил разблокирование стратегических запасов нефти при ЧС

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о готовности разблокировать стратегические запасы нефти в случае чрезвычайной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, однако Бирол отметил, что окончательное решение должны принимать правительства 31 страны - члена организации.

"Мы готовы. За последние 50 лет стратегические резервы использовались всего пять раз, причем дважды - за последние несколько месяцев", - подчеркнул Бирол в опубликованном во вторник интервью немецкому изданию Der Spiegel. "Это показывает, насколько глубок нынешний энергетический кризис", - добавил он. "Пока что израсходовано всего 9% наших запасов. Но будут ли открыты резервы, решает не Фатих Бирол, а правительства 31 государства - члена вместе взятые", - констатировал глава МЭА.

Вместе с тем Бирол напомнил, что МЭА еще в марте представило странам с развитой экономикой план из десяти пунктов, с помощью которого они могут заметно сократить потребление нефти в течение короткого периода времени. "К ним относятся такие меры, как запрет на автомобильное движение по воскресеньям в городах, снижение стоимости проезда в общественном транспорте и более четкие ограничения скорости на автомагистралях", - подытожил он.

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