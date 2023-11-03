Глава МЭА: Цены на нефть могут превысить 100 долларов

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке цена на нефть может выйти на уровень трехзначного числа.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке цена на нефть может выйти на уровень трехзначного числа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он высказал такое мнение в интервью японской газете Asahi.

"Если ближневосточные страны-производители нефти напрямую окажутся вовлечены в конфликт, - сказал глава МЭА, - то цены на нефть вполне могут оказаться на уровне трехзначного числа. Но мы следим за ситуацией на рынке, есть готовность к действиям в случае необходимости".

Глава МЭА указал при этом на то, что члены этой структуры при обострении ситуации выбросят на рынок нефть из своих стратегических запасов для снижения цен.

Агентство объединяет ведущие страны-потребители нефти. От членов МЭА требуют иметь ее запасы, равные потребностям на 90 дней.

Бирол указал также, что входящие в эту структуру страны за последние десятилетия понизили свою зависимость от поставок с Ближнего Востока. Определенную роль, по его словам, имеют также распространение АЭС и рост использования возобновляемых источников энергии.