Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов и посетит Курскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в город Курчатов, чтобы оценить обстановку на Курской АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в город Курчатов, чтобы оценить обстановку на Курской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Российскую сторону на встрече представляет глава Курчатова Игорь Корпунков и директор Курской АЭС Александр Увакин.

Как сообщалось, Гросси планирует обсудить с управляющими атомной станции проблему обстрелов, проанализировать шаги для обеспечения ядерной безопасности на Курской АЭС. Также он намерен изучить вопрос внешнего электроснабжения объекта.

После Курской АЭС Гросси отправится в Киев, где он намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.