Глава МАГАТЭ отметил рост спроса на ядерную энергетику в Азии

В азиатских странах наблюдается спрос на ядерную энергетику. В ближайшие 10 лет прогнозируется двукратный рост выработки атомной энергетики в регионе особенно в Китае, Бангладеш, а также в некоторых регионах России.

В азиатских странах наблюдается спрос на ядерную энергетику. В ближайшие 10 лет прогнозируется двукратный рост выработки атомной энергетики в регионе особенно в Китае, Бангладеш, а также в некоторых регионах России.

Как передает Report, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Очевидно, что 2030-е годы будут сильно отличаться от того, что есть сейчас и было раньше. Особенно в области ядерной энергетики. Мы наблюдаем явный рост спроса на ядерную энергию", - подчеркнул Гросси.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ отметил значительную роль ядерной энергетики в медицине, сельском хозяйстве, а также экологическом секторе.