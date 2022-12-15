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Глава МАГАТЭ отметил рост спроса на ядерную энергетику в Азии

Глава МАГАТЭ отметил рост спроса на ядерную энергетику в Азии В азиатских странах наблюдается спрос на ядерную энергетику. В ближайшие 10 лет прогнозируется двукратный рост выработки атомной энергетики в регионе особенно в Китае, Бангладеш, а также в некоторых регионах России.
Энергетика
15 декабря 2022 г. 12:28
Глава МАГАТЭ отметил рост спроса на ядерную энергетику в Азии

В азиатских странах наблюдается спрос на ядерную энергетику. В ближайшие 10 лет прогнозируется двукратный рост выработки атомной энергетики в регионе особенно в Китае, Бангладеш, а также в некоторых регионах России.

Как передает Report, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Очевидно, что 2030-е годы будут сильно отличаться от того, что есть сейчас и было раньше. Особенно в области ядерной энергетики. Мы наблюдаем явный рост спроса на ядерную энергию", - подчеркнул Гросси.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ отметил значительную роль ядерной энергетики в медицине, сельском хозяйстве, а также экологическом секторе.

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Версия на английском языке IAEA chief stresses growth in demand for nuclear power in Asia

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