Глава "Лукойла" спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие десятилетия

Нефть ещё долго будет востребована, "Лукойл" продолжает увеличивать её добычу, при этом снижает свой углеродный след.

Нефть ещё долго будет востребована, "Лукойл" продолжает увеличивать её добычу, при этом снижает свой углеродный след.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сказал глава компании Вагит Алекперов.

"Мы определили свою миссию на ближайшие десятилетия: ответственный производитель углеводородов. Нефть ещё долго будет востребована. Наша компания сокращает углеродный след от деятельности, проводит декарбонизацию, но наращивает производство углеводородов", — отметил глава "Лукойла" в связи с 30-летием компании.

Отметим, что государственный нефтяной концерн "ЛангепасУрайКогалымнефть" был образован на базе трёх добывающих предприятий 25 ноября 1991 года, а через два года было учреждено акционерное общество открытого типа "Лукойл". Компания с первых лет расширяла географию своей деятельности: в 1994 году участвовала в международном проекте в Азербайджане, а на следующий год — в Казахстане и Египте. Сейчас география проектов компании охватывает Евразию, Африку, Северную и Южную Америку.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На её долю приходится около 2% мировой добычи — 2,1 млн баррелей нефтяного эквивалента (в 2020 году) — и примерно 1% доказанных запасов углеводородов — 15,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента (на конец 2020 года).