​Глава ЛУКОЙЛа предсказал возвращение Ирана на нефтяной рынок через 4-6 лет

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов предсказал Ирану возвращение на рынок нефти через 4–6 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Как правило, для этого нужно 4–6 лет. Мы думаем, что такой же период потребуется и Ирану", - заявил Алекперов, отвечая на вопрос о том, когда Иран сможет вернуться на рынок нефти.

Глава ЛУКОЙЛа также сравнил нынешнюю ситуацию в Иране с постсанкционной ситуацией в Ираке. Он добавил, что сейчас нефтяная компания ведет в исламской республике активную деятельность, в частности, изучает месторождения.