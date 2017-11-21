Глава крупнейшей тепловой электростанции Кавказа освобожден от занимаемой должности

21 ноября, 2017 17:46

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Директор тепловой электростанции "Азербайджан" (ТЭС) Гюльага Баширов освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал президент ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев. По приказу Э.Пирвердиева, новым директором учреждения назначен Тахмасиб Гусейнов, который долгое время работал в нем главным инженером. Другим приказом президента "Азерэнержи" Г.Баширов назначен директором Шекинской электростанции. Напомним, что мощность крупнейшей тепловой электростанции Южного Кавказа - ТЭС "Азербайджан" составляет 2 400 МВт.