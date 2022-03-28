Глава компании Eni: Не видим возможности покупать российский газ за рубли

Итальянская Eni не будет оплачивать поставки российского газа в рублях, так как не имеет для этого возможности.

Итальянская Eni не будет оплачивать поставки российского газа в рублях, так как не имеет для этого возможности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава компании Клаудио Дескальци, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.

По его словам, Eni уже объявила о выходе из совместного с РФ проекта "Голубой поток", а совместные проекты с "Роснефтью" заморожены еще с 2014 года.

"Так что единственная большая проблема - это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <…> Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно", - заключил он.