​Глава комитета Европарламента: Южный газовый коридор обладает большим потенциалом

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ События в Украине вывели вопрос энергетической безопасности обратно в топ повестки дня внешней политики ЕС. Действия России резко привели к необходимости диверсификации источников энергии. В этой связи проект Южного газового коридора обладает большим потенциалом. Как сообщает Report, об этом говорится в статье главы комитета Европарламента по международным делам Элмара Брока.

В статье Э. Брок поддержал идею Еврокомиссии по обеспечению энергетической безопасности Европы путем интегрированного внутреннего энергетического рынка, отметив, что полностью интегрированный газовый рынок может сэкономить европейцам до 30 млрд. евро ежегодно.

Э.Брок также отмечает, что Россия также зависит от экспорта нефти и газа в Европу и "период затянувшейся неопределенности будет иметь серьезные последствия для Газпрома и России".

"Тем не менее, напряженность в отношениях с Россией обязывает ЕС повысить свои механизмы энергетической безопасности и искать альтернативы российскому газу", - отмечает депутат.

Он отмечает, что такой альтернативой может стать увеличение импорта сжиженного природного газа из Алжира, Катара и Нигерии, импорта газа из Норвегии, изучения возможности экспорта сланцевого газа из США.

"Южный газовый коридор обладает большим потенциалом. Азербайджан уже готов предоставить 10 млрд. кубических метров газа, а возможно и более из Туркменистана в случае, если переговоры по Транскаспийскому газопроводу пройдут успешно", - отмечает Э.Брок.