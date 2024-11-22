Глава КМГ: Снижение нефтедобычи на Тенгизе не стоит драматизировать

Отставание по добыче нефти на казахстанском месторождении Тенгиз составляет 10 тыс. тонн в сутки, выход на проектный показатель должен произойти в ближайшее время.

Отставание по добыче нефти на казахстанском месторождении Тенгиз составляет 10 тыс. тонн в сутки, выход на проектный показатель должен произойти в ближайшее время.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов на пресс-конференции в пятницу.

"Тенгиз в любом случае выполнит план по добыче нефти по итогам текущего года. Это будет в районе 27 млн тонн и даже чуть больше, несмотря на заявленную Минэнерго в понедельник остановку в связи с ремонтом на некоторых установках", - сказал Хасенов.

Глава компании считает, что поэтому не стоит драматизировать ситуацию, так как отставание от плана добычи на сегодня составляет 10 тысяч тонн в сутки. "К сожалению, в производстве это бывает. Но в любом случае, это не какая-то драматичная ситуация. Снижение добычи не было тотальным. Сегодня отставание всего 10 тыс. тонн в сутки. В ближайшее время они должны выйти на проектный показатель", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что несмотря на остановку, добыча нефти на Тенгизе уже составила 90% от плана на 2024 год.

В понедельник, 18 ноября, Минэнерго объявило о почти 30%-ом сокращении добычи нефти на месторождении Тенгиз, который обеспечивает треть добычи в Казахстане.

Причина остановки, как указало профильное ведомство, "локальные сквозные коррозионные повреждения", которые были обнаружены после осмотра оборудования, отчего снижение в сутки составляло 61-63 тысяч тонн. Минэнерго отметило, что "ремонтные работы для устранения коррозионных повреждений планируется завершить к 23 ноября текущего года".

Ранее, полтора месяца назад ТОО "Тенгизшевройл" официально заявил о завершении планового капитального ремонта на месторождении.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн.