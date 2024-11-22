О нас

Глава КМГ: Снижение нефтедобычи на Тенгизе не стоит драматизировать

Глава КМГ: Снижение нефтедобычи на Тенгизе не стоит драматизировать Отставание по добыче нефти на казахстанском месторождении Тенгиз составляет 10 тыс. тонн в сутки, выход на проектный показатель должен произойти в ближайшее время.
Энергетика
22 ноября 2024 г. 11:05
Глава КМГ: Снижение нефтедобычи на Тенгизе не стоит драматизировать

Отставание по добыче нефти на казахстанском месторождении Тенгиз составляет 10 тыс. тонн в сутки, выход на проектный показатель должен произойти в ближайшее время.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов на пресс-конференции в пятницу.

"Тенгиз в любом случае выполнит план по добыче нефти по итогам текущего года. Это будет в районе 27 млн тонн и даже чуть больше, несмотря на заявленную Минэнерго в понедельник остановку в связи с ремонтом на некоторых установках", - сказал Хасенов.

Глава компании считает, что поэтому не стоит драматизировать ситуацию, так как отставание от плана добычи на сегодня составляет 10 тысяч тонн в сутки. "К сожалению, в производстве это бывает. Но в любом случае, это не какая-то драматичная ситуация. Снижение добычи не было тотальным. Сегодня отставание всего 10 тыс. тонн в сутки. В ближайшее время они должны выйти на проектный показатель", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что несмотря на остановку, добыча нефти на Тенгизе уже составила 90% от плана на 2024 год.

В понедельник, 18 ноября, Минэнерго объявило о почти 30%-ом сокращении добычи нефти на месторождении Тенгиз, который обеспечивает треть добычи в Казахстане.

Причина остановки, как указало профильное ведомство, "локальные сквозные коррозионные повреждения", которые были обнаружены после осмотра оборудования, отчего снижение в сутки составляло 61-63 тысяч тонн. Минэнерго отметило, что "ремонтные работы для устранения коррозионных повреждений планируется завершить к 23 ноября текущего года".

Ранее, полтора месяца назад ТОО "Тенгизшевройл" официально заявил о завершении планового капитального ремонта на месторождении.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке KMG head: No need to dramatize oil production decline at Tengiz

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi