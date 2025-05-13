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Глава КМГ обсудил в Ташкенте реализацию меморандума с SOCAR, Татнефтью и Узбекнефтегаз

Глава КМГ обсудил в Ташкенте реализацию меморандума с SOCAR, Татнефтью и Узбекнефтегаз Глава КМГ обсудил в Ташкенте реализацию меморандума с SOCAR, Татнефтью и Узбекнефтегаз
Энергетика
13 мая 2025 г. 11:28
Глава КМГ обсудил в Ташкенте реализацию меморандума с SOCAR, Татнефтью и Узбекнефтегаз

Председатель правления нацкомпании “КазМунайГаз” (КМГ) Асхат Хасенов с главой “Узбекнефтегаз” Баходиржоном Сидиковым обсудил дальнейшие шаги по реализции подписанного в Баку с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и российским ПАО “Татнефть” меморандумов о сотрудничестве в области цифровых технологий и промышленной безопасности.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Кроме того, стороны обсудили реализацию геологоразведочных проектов в приграничных районах Казахстана и Узбекистана.

"Компании также планируют создать общее информационное пространство для обмена геолого-техническими данными и рассматривают возможность совместного участия в международных нефтегазовых проектах", - говорится в сообщении.

По данным КМГ, одним из ключевых направлений сотрудничества остаётся нефтехимия.

"КазМунайГаз придаёт большое значение расширению взаимовыгодных контактов с «Узбекнефтегазом». Наше партнёрство, несомненно, будет способствовать развитию энергетического сектора всей Центральной Азии. Мы готовы к дальнейшей активной работе с узбекскими коллегами по всем ключевым направлениям, - подчеркнул Хасенов.

Как сообщалось, КМГ, SOCAR, “Татнефть” и “Узбекнефтегаз” 5 марта 2025 года подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве в области цифровых технологий и промышленной безопасности. Документы, в частности, предполагают обмен опытом по разработке и внедрению цифровых решений, а также профилактики и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

По итогам встречи стороны подписали "Дорожную карту" по расширению взаимовыгодного сотрудничества между компаниями.

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Версия на английском языке KMG CEO mulls implementation of memorandum with SOCAR, Tatneft, Uzbekneftegaz in Tashkent

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