Глава "КазМунайГаз" обсудил работу КТК с директором по санкциям британского МИД

Стабильные и бесперебойные поставки казахстанской нефти по нефтепроводу КТК обсудил глава АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев с директором управления по санкциям министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Дэвидом Ридом в Лонд

Стабильные и бесперебойные поставки казахстанской нефти по нефтепроводу КТК обсудил глава АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев с директором управления по санкциям министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Дэвидом Ридом в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщила пресс-служба нацкомпании.

"В условиях усложнения геополитической ситуации в мире очень важно, чтобы санкционные риски не "били рикошетом" по бесперебойным поставкам казахстанской нефти, в особенности по трубопроводу КТК. Я думаю, это предмет наших обоюдных интересов, и очень важно, что мы проводим подобные встречи в столь конструктивном ключе", - отметил Мирзагалиев.

Он поблагодарил британское внешнеполитическое ведомство за сотрудничество и проведение регулярных консультаций.