О нас

Глава "КазМунайГаз" обсудил работу КТК с директором по санкциям британского МИД

Глава "КазМунайГаз" обсудил работу КТК с директором по санкциям британского МИД Стабильные и бесперебойные поставки казахстанской нефти по нефтепроводу КТК обсудил глава АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев с директором управления по санкциям министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Дэвидом Ридом в Лонд
Энергетика
13 июня 2023 г. 17:01
Глава КазМунайГаз обсудил работу КТК с директором по санкциям британского МИД

Стабильные и бесперебойные поставки казахстанской нефти по нефтепроводу КТК обсудил глава АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев с директором управления по санкциям министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Дэвидом Ридом в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщила пресс-служба нацкомпании.

"В условиях усложнения геополитической ситуации в мире очень важно, чтобы санкционные риски не "били рикошетом" по бесперебойным поставкам казахстанской нефти, в особенности по трубопроводу КТК. Я думаю, это предмет наших обоюдных интересов, и очень важно, что мы проводим подобные встречи в столь конструктивном ключе", - отметил Мирзагалиев.

Он поблагодарил британское внешнеполитическое ведомство за сотрудничество и проведение регулярных консультаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке KazMunayGas CEO, UK official mull activities of Caspian Pipeline Consortium

Самое читаемое

Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi