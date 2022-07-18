Глава IEA призвал Европу сократить потребление природного газа

Европа должна значительно сократить потребление газа в течение нескольких следующих месяцев, чтобы подготовиться к долгой тяжелой зиме.

Европа должна значительно сократить потребление газа в течение нескольких следующих месяцев, чтобы подготовиться к долгой тяжелой зиме.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.

Евросоюз достиг некоторого прогресса в замещении российского газа на фоне значительной неопределенности относительно устойчивости поставок из РФ, отметил Бироль. Не исключено, что Россия полностью остановит поставки природного газа в Европу, добавил он.

Сильная жара в Европе поспособствовала повышению спроса на газ со стороны электростанций. Предложение электроэнергии в Европе ограничено, поскольку высокие температуры воздуха способствуют снижению ветряной электрогенерации, повышение температуры воды способствует сокращению генерации на атомных электростанциях, а падение уровня воды в реках способствуют перебоям с поставками угля на электростанции.

Бироль отметил, что в течение следующих трех месяцев рост запасов природного газа в Европе должен быть увеличен на 12 млрд кубических футов, что соответствует объему поставок СПГ на 130 танкерах.

"Первым шагом к созданию приемлемых уровней запасов природного газа до начала зимы является сокращение текущего потребления природного газа в Европе и направление излишков в хранилища. Потребление уже несколько снизилось на фоне очень высоких цен на природный газ, но необходимо еще более значительное сокращение, — отметил Бироль. — Европе необходимо значительно снизить потребление природного газа, чтобы подготовиться к тяжелой зиме".

Даже если ЕС удастся наполнить подземные хранилища газа на 90%, сохраняется "повышенный риск проблем с поставками в случае полной остановки прокачки со стороны России", добавил Бироль.