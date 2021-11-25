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Глава IEA обрушился с критикой на ОПЕК+

Глава IEA обрушился с критикой на ОПЕК+ Некоторые страны не смогли занять конструктивную позицию, чтобы успокоить стремительно растущие цены на нефть и газ, критикуя «искусственную ограниченность» на энергетических рынках.
Энергетика
25 ноября 2021 г. 19:20
Глава IEA обрушился с критикой на ОПЕК+
Фатих Бирол

Некоторые страны не смогли занять конструктивную позицию, чтобы успокоить стремительно растущие цены на нефть и газ, критикуя «искусственную ограниченность» на энергетических рынках.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол.

«Я хотел бы подчеркнуть, что главной причиной этих высоких цен является позиция некоторых основных поставщиков нефти и газа. Некоторые страны не заняли, на наш взгляд, продуктивную позицию в этом вопросе», — заявил Фатих Бирол.

«Фактически, некоторые из ключевых напряженностей на сегодняшних рынках можно рассматривать как искусственную ограниченность. Сегодня на нефтяных рынках мы видим, что около 6 млн баррелей в сутки свободных добывающих мощностей приходится на страны, входящие в ОПЕК+».

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда отраслевые аналитики оценивают эффективность принятого США обязательства высвободить нефть из стратегических запасов, чтобы остановить рост цен на топливо.

Участники влиятельной группы ОПЕК+ в последние месяцы неоднократно отклоняли призывы США увеличить предложение и снизить цены.

IEA признало [своевременность] объявления, сделанного США параллельно с другими странами, отметив, что рост цен на нефть стал бременем для потребителей во всем мире.

«Это также оказывает дополнительное давление на инфляцию в период, когда восстановление экономики остается неравномерным и по-прежнему сопряжено с рядом рисков», — добавил Бирол.

Глава IEA подчеркнул, что это не был коллективный ответ IEA. По его словам, базирующееся в Париже агентство действует только для использования запасов энергии в случае серьезных перебоев в поставках.

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