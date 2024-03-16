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Глава ХДС: ФРГ не должна отказываться от дискуссий о ядерном зонтике Европы

Глава ХДС: ФРГ не должна отказываться от дискуссий о ядерном зонтике Европы Европейцам следует обращать больше внимания на тему европейского ядерного зонтика.
Энергетика
16 марта 2024 г. 17:51
Глава ХДС: ФРГ не должна отказываться от дискуссий о ядерном зонтике Европы

Европейцам следует обращать больше внимания на тему европейского ядерного зонтика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

"Мне бы хотелось видеть и французов, и британцев участниками таких разговоров. Многое нужно обсуждать без привязки к конкретному результату. Нам нужно было бы спросить наших партнеров: "Чем вы готовы поделиться? Чего вы ожидаете от нас? Как будут выглядеть механизмы принятия решений?" - сказал политик.

"Если в политике США произойдут существенные перемены, то мы должны быть к этому готовы, чтобы не оказаться в состоянии шока", - добавил Мерц.

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