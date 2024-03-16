Глава ХДС: ФРГ не должна отказываться от дискуссий о ядерном зонтике Европы

Европейцам следует обращать больше внимания на тему европейского ядерного зонтика.

Европейцам следует обращать больше внимания на тему европейского ядерного зонтика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

"Мне бы хотелось видеть и французов, и британцев участниками таких разговоров. Многое нужно обсуждать без привязки к конкретному результату. Нам нужно было бы спросить наших партнеров: "Чем вы готовы поделиться? Чего вы ожидаете от нас? Как будут выглядеть механизмы принятия решений?" - сказал политик.

"Если в политике США произойдут существенные перемены, то мы должны быть к этому готовы, чтобы не оказаться в состоянии шока", - добавил Мерц.