Глава государства: В ближайшем будущем мы начнем оснащать государства-члены ЕС природным газом

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/e7d1ae0e932f4ff525b155863f5b05e2/62575732-abb5-4de7-8ebc-d7bfe2e7c772_292.jpg

"Несмотря на оккупацию и гуманитарную катастрофу, Азербайджан добился больших результатов в социально-экономическом развитии. За последние 16 лет наш валовой внутренний продукт увеличился втрое, уровень бедности сократился с 49 до 5 процентов".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

"Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Примерно 50 процентов нашей торговли приходится на долю государств-членов. Уже почти 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком, транспортирующим сырую нефть на европейские рынки. В ближайшем будущем мы начнем оснащать государства-члены Европейского Союза природным газом. Наша страна стала инициатором строительства Южного газового коридора, являющегося интегрированной трубопроводной системой протяженностью 3 500 километров, которая свяжет Азербайджан с рынками Европейского Союза, и финансировала его. Южный газовый коридор является проектом энергетического сотрудничества, энергетической безопасности и диверсификации энергии", - отметил Глава государства.