О нас

Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим

Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим Глава государства:
Энергетика
4 мая 2023 г. 01:25
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим

Нам нужны мощности для транспортировки газа. Надо расширить TAP.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что Азербайджану принадлежат 20 процентов акций ТАР, у других компаний, кроме одной, тоже по 20 процентов, глава государства отметил: "Поэтому решение о расширении ТАР должно быть общим. Если TAP не расширить, то газа в нем не будет. ТAP уже сейчас на максимальной мощности. Расширить TANAP проще, поскольку в TANAP присутствуют Азербайджан, Турция и BP. Это сделать легче. Но с TAP дела обстоят сложнее. Нам нужно иметь доступ к Трансбалканскому трубопроводу и иметь возможность поставлять наш газ в страны, которые ожидают его. Если европейские интерконнекторы будут построены вовремя, то к концу этого года мы сможем начать поставки в Венгрию и Сербию".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Avropada interkonnektorlar vaxtında tikilsə, ilin sonunda Macarıstanı və Serbiyanı qazla təmin edə bilərik"

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным
Ильхам Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным
3 мая 2023 г. 22:20
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал планы соседей по Каспию использовать его инфраструктуру для экспорта своих ресурсов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал планы соседей по Каспию использовать его инфраструктуру для экспорта своих ресурсов
3 мая 2023 г. 17:50
МЭА оценило затраты на снижение выбросов от добычи нефти и газа в мире
МЭА оценило затраты на снижение выбросов от добычи нефти и газа в мире
3 мая 2023 г. 17:47
Президент: Продолжаются переговоры по наращиванию объема поставок казахстанской нефти через Азербайджан
Президент: Продолжаются переговоры по наращиванию объема поставок казахстанской нефти через Азербайджан
3 мая 2023 г. 17:47
Теодора Георгиева: IGB обеспечивает расширение поставок азербайджанского газа в Центральную Европу
Теодора Георгиева: IGB обеспечивает расширение поставок азербайджанского газа в Центральную Европу
3 мая 2023 г. 17:06
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
3 мая 2023 г. 15:24
Цены на нефть снизились более чем на 3%
Цены на нефть снизились более чем на 3%
3 мая 2023 г. 15:20
Завтра в Тиране пройдет первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы
Завтра в Тиране пройдет первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы
3 мая 2023 г. 15:01
Вклад нового месторождения нефти в экономику Турции составит 2,9 млрд долларов
Вклад нового месторождения нефти в экономику Турции составит 2,9 млрд долларов
3 мая 2023 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi