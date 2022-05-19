О нас

Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики

Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики "Диверсификация экономики Азербайджана является нашим основным приоритетом. Разумеется, энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики, и это будет продолжаться".
Энергетика
19 мая 2022 г. 01:28
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики

"Диверсификация экономики Азербайджана является нашим основным приоритетом. Разумеется, энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики, и это будет продолжаться".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"В частности, мы завершили строительство Южного газового коридора, который начиная с января 2021 года впервые транспортирует азербайджанский газ в различные пункты, включая Европейский Союз - системы интегрированных многочисленных трубопроводов протяженностью 3500 километров. Конечно, развитие нефтяного сектора, являющегося традиционной отраслью нашей экономики, продолжает играть важную роль для местных целей и энергетической безопасности многих стран. Вместе с тем, диверсификация является нашей основной целью, потому что мы понимаем, что без диверсификации наши планы по созданию устойчивой экономики не будут выполнены. Здесь мы видим хорошие результаты. Могу вам сказать, что итоги четырех месяцев этого года в целом перспективны. Наша экономика выросла на 7,2 процента. Учитывая постпандемийный период, это очень хорошая цифра. Что касается ненефтяного сектора, то цифры более высокие, рост здесь составил 11,4 процента. У нас очень небольшой внешний долг – в объеме всего лишь 12,5 процента валового внутреннего продукта. Цель – снизить его до 10 процентов валового внутреннего продукта", - сказал Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Enerji sektoru bizim iqtisadiyyatda aparıcı sektor olub və bu, davam edəcək"

Другие новости из категории

Глава государства: Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность
Глава государства: Сегодня Азербайджан на 100 процентов обеспечивает свою энергетическую безопасность
19 мая 2022 г. 01:46
Цены на газ в Европе немного снизились
Цены на газ в Европе немного снизились
19 мая 2022 г. 01:11
В этом году Азербайджан сократил экспорт нефтепродуктов в два раза
В этом году Азербайджан сократил экспорт нефтепродуктов в два раза
18 мая 2022 г. 17:45
Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа в 3,7 раза
Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа в 3,7 раза
18 мая 2022 г. 17:34
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 50%
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти более чем на 50%
18 мая 2022 г. 17:34
Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая
Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая
18 мая 2022 г. 16:16
Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов
Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов
18 мая 2022 г. 15:34
SOCAR назвал объем поставок нефти в Израиль в этом месяце
SOCAR назвал объем поставок нефти в Израиль в этом месяце
18 мая 2022 г. 13:32
Цены на газ в Европе подорожали более чем на 2%
Цены на газ в Европе подорожали более чем на 2%
18 мая 2022 г. 12:32
Итальянский посол рассказал о важности транспортировки азербайджанского газа в Европу
Итальянский посол рассказал о важности транспортировки азербайджанского газа в Европу
18 мая 2022 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi