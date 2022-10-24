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Глава Евросовета может созвать новый саммит по ценам на энергию

Глава Евросовета может созвать новый саммит по ценам на энергию Новый саммит Европейского союза могут созвать для утверждения мер по снижению стоимости энергии.
Энергетика
24 октября 2022 г. 12:43
Глава Евросовета может созвать новый саммит по ценам на энергию
Шарль Мишель

Новый саммит Европейского союза могут созвать для утверждения мер по снижению стоимости энергии.

Как передает Report, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью французской радиостанции France Inter.

"Идея заключается в том, чтобы в ноябре мы уже согласовали меры. Я лично обязался внимательно следить за работой министров. Если понадобится, то мы вновь соберемся на высшем уровне", - отметил он.

По словам Мишеля, страны-члены ЕС договорились о динамичном потолке цен, однако детальные соглашения по ограничениям будут разрабатывать профильные министры.

Подчеркивается, что первая встреча глав Минэнерго состоится во вторник.

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