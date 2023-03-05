Глава Еврокомиссии заявила о преодолении зависимости от газа и нефти из России

Евросоюз преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России.

Евросоюз преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По ее словам, 80% экспорта российского газа удалось полностью компенсировать за счет поставок из США и Норвегии.

"Зависимость Европы от поставок российских нефти и газа сегодня уже в прошлом. Россия сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев. Нам вместе удалось это компенсировать за счет напряженной работы. Разумеется, помогли хорошие друзья, такие как США и Норвегия, которые нас поддержали поставками сжиженного и трубного газа", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По данным Евростата, с августа 2022 года по январь 2023 года потребление газа в Европе упало на 19% по сравнению со средним показателем за этот же период в последние пять лет.