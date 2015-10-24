Глава Еврогаза заявил, что спокоен за реализацию "Турецкого потока"

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Ситуация в политике не помешает реализации проекта "Турецкий поток", считает президент ассоциации Еврогаз Жертьян Ланкорст (Gertjan Lankhorst), информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я не беспокоюсь. Скорее, я даже спокоен. Турция четко заявила о своем намерении играть важнейшую роль в поставках газа в Европу", — заявил глава Еврогаза РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган после авиаинцидентов в Сирии заявил, что у России есть деловые интересы в Турции в сфере атомной энергетики и природного газа, о которых она должна помнить, реализуя свою внешнюю политику. Позднее российская и турецкая стороны высказали уверенность, что инцидент не скажется на сотрудничестве двух стран в сфере энергетики.

Россия транспортирует газ в Турцию по газопроводу "Голубой поток", проложенному по дну Черного моря, а также по Трансбалканскому газопроводу через Украину. В 2014 году "Газпром" экспортировал в Турцию 27,4 миллиарда кубометров газа. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода из РФ в Турцию через Черное море. Газ первой нитки полностью предназначен для турецкого рынка, остальной объем будет выведен на турецко-греческую границу, где планируется создать газовый хаб. Строительство планировалось начать в июне, но проект все еще остается в стадии обсуждения.

Говоря о том, ожидает ли Еврогаз получения разрешения на данный проект от Еврокомиссии, Ланкорст сказал, что он будет рассматриваться, как и другие проекты, по европейскому законодательству. "Кроме того, это не только российский, но и в той же степени турецкий проект", — добавил он.

Еврогаз — ассоциация, куда входят 44 газовые компании из 24 стран. Объединение курирует работу газового рынка и призвано укрепить роль голубого топлива в энергетической безопасности ЕС, путем установления постоянного диалога с европейскими игроками отрасли, мировыми производителями газа и соответствующими институтами, такими, как Европейская комиссия.