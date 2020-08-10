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Глава Equinor покидает свой пост

Глава Equinor покидает свой пост С ноября Эльдар Саетре покинет пост главы компании
Энергетика
10 августа 2020 г. 09:37

Глава Equinor Эльдар Саетре покидает компанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Equinor.

Со 2 ноября 2020 года компанию возглавит Андерс Опедаль.

Кандидатуру Опедаля одобрил совет директоров. Он начал работать в компании с 1997 года с позиции инженера, сейчас он занимает пост вице-президента по технологиям, проектам и бурению.

Сетре исполняется 65 лет в следующем году, в связи с этим он известил совет директоров о планах завершить карьеру. Сетре будет советником нового главы компании до марта 2021 года, затем уйдет на пенсию. Всего он проработал в Equinor 40 лет, шесть из которых возглавлял компанию.

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