Глава Equinor покидает свой пост

С ноября Эльдар Саетре покинет пост главы компании

Глава Equinor Эльдар Саетре покидает компанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Equinor.

Со 2 ноября 2020 года компанию возглавит Андерс Опедаль.

Кандидатуру Опедаля одобрил совет директоров. Он начал работать в компании с 1997 года с позиции инженера, сейчас он занимает пост вице-президента по технологиям, проектам и бурению.

Сетре исполняется 65 лет в следующем году, в связи с этим он известил совет директоров о планах завершить карьеру. Сетре будет советником нового главы компании до марта 2021 года, затем уйдет на пенсию. Всего он проработал в Equinor 40 лет, шесть из которых возглавлял компанию.