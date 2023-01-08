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Глава Eni: Для замещения энергоносителей РФ Европе нужно обратить внимание на Африку

Глава Eni: Для замещения энергоносителей РФ Европе нужно обратить внимание на Африку Более тесное сотрудничество с Африкой позволит Европе создать энергетическую ось юг-север, которая соединит эти два континента. В вопросе замещения российской энергии ЕС нужно обратить внимание на Африку, а не на США.
Энергетика
8 января 2023 г. 23:56
Глава Eni: Для замещения энергоносителей РФ Европе нужно обратить внимание на Африку

Более тесное сотрудничество с Африкой позволит Европе создать энергетическую ось юг-север, которая соединит эти два континента. В вопросе замещения российской энергии ЕС нужно обратить внимание на Африку, а не на США.

Как передает Report, об этом в интервью Financial Times заявил гендиректор итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци.

По его словам, необходимо создать энергетическую ось между Европой и Африкой для замещения поставок энергоносителей из России.

"У нас нет энергии, а у них есть. У нас есть крупная промышленность, им надо ее развивать. Существует сильная взаимодополняемость.", - отметил Дескальци.

Он отметил, что именно Африка стала основным выбором компании Eni в 2022 году в вопросе замещения 20 млрд кубометров газа из России. Поэтому успех сделок, в частности, состоялся благодаря тому, что Eni много инвестировала в Африку в то время, когда другие страны этого не делали.

Он добавил, что доходы от новых нефтегазовых проектов помогут африканским странам вложить средства в проекты чистой энергии. При этом в публикации отметили, что Eni не является единственной компанией, которая вкладывает средства в Африку. Речь идет о британской BP, которая в ноябре подписала соглашение об изучении возможности разработки экологически чистого водорода для экспорта.

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