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Глава ENI: Европа сможет обойтись без транзита российского газа через Украину

Глава ENI: Европа сможет обойтись без транзита российского газа через Украину Европа сможет справиться без российского газа, поставляемого транзитом через Украину.
Энергетика
4 ноября 2024 г. 15:29
Глава ENI: Европа сможет обойтись без транзита российского газа через Украину

Европа сможет справиться без российского газа, поставляемого транзитом через Украину.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такое мнение высказал глава итальянской ENI Клаудио Дескальци.

"Я думаю, что Европа находится в хорошей форме благодаря созданным запасам газа, которые превышают 90%, есть поставки из США, Катара, Северной Африки", - сказал он.

Дескальци заметил также, что в Европу поставляется огромное количество СПГ (сжиженного природного газа) из России.

При этом он не стал комментировать возможность поставок газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины.

В конце 2024 года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, который она не намерена продлевать.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила также, что Европе не нужны поставки российского газа через Украину, но Украина заинтересована в том, чтобы ее газопроводная система не простаивала. Сообщалось, что ведутся переговоры о поставках газа из Азербайджана в Европу с использованием украинской ГТС.

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