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Глава Energocom: Молдова закупит газ у европейских поставщиков

Глава Energocom: Молдова закупит газ у европейских поставщиков Молдавская госкомпания Energocom заключила контракты с двумя европейскими операторами газового рынка на закупку газа для летнего периода.
Энергетика
9 июня 2023 г. 13:49
Глава Energocom: Молдова закупит газ у европейских поставщиков

Молдавская госкомпания Energocom заключила контракты с двумя европейскими операторами газового рынка на закупку газа для летнего периода.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности главы госпредприятия Виктор Бынзарь.

"Мы завершили процесс переговоров с двумя операторами – греческой DEPA и компанией, которая пожелала не разглашать свое название, на закупку природного газа для Молдовы этим летом. Это первые такие контракты после 19 января. Газ будем закупать европейский. Он будет использован для нашего текущего потребления и, возможно, небольшие объемы будут закачаны в хранилища в Украине", - сказал он, не уточнив точное происхождение энергоресурса.

Бынзарь не стал озвучивать цены и тарифы, отметив, что они соответствуют биржевым котировкам. "Цены на это лето будут привязаны к бирже TTF, плюс очень выгодный для нас коэффициент на транспортировку газа до границ Молдовы", - подчеркнул он.

На сегодняшний день бытовые потребители в стране платят 1 629 долларов за тысячу кубометров. При этом закупочная цена на газ от "Газпрома" на май для Молдовы составит около 660 долларов за тысячу кубометров.

В мае в правительстве страны уточнили, что запас природного газа в стране, оставшегося после завершения отопительного сезона, составляет около 150 млн кубометров.

В Молдове действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.

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