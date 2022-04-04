Глава Enel заявил об уходе из РФ в случае продажи активов российской стороне

Итальянская энергетическая компания Enel собирается покинуть российский рынок из-за эскалации ситуации вокруг Украины.

Итальянская энергетическая компания Enel собирается покинуть российский рынок из-за эскалации ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор группы Франческо Стараче в интервью, опубликованном в газете Financial Times.

"Если мы сможем продать [активы российской стороне], то мы уйдем", - отметил он. В любом случае, по словам Стараче, "нам все равно будет очень сложно продолжать работу, гарантировать надлежащее функционирование своих подразделений".

Руководитель компании с рыночной капитализацией 62 млрд евро раскритиковал энергетическую политику Евросоюза, заявив, что блок давно должен был "самым решительным образом" решить проблему зависимости от импортируемого газа и начать беспокоится об энергетической зависимости от третьих стран еще много лет назад. "Настала очередь России, но давайте не будем забывать о том, что произошло в Ливии 10 лет назад", - подчеркнул он, указав, что газ поступает в Европу из проблемных стран.

"Сжигать газ для производства электроэнергии - это полная глупость <...> как с экономической точки зрения, так и с экологической, газ ценен, и его следует использовать там, где он незаменим", - считает Стараче, призвав ЕС ускорить переход на другие источники энергии, включая возобновляемые. Конечно, это "потребует некоторого времени, и ясно, что сначала нужно выжить, а затем попытаться уменьшить свою зависимость", добавил он.

Итальянская группа Enel занимается производством электрической и тепловой энергии. В России компания представлена "Энел Россией", производственными филиалами которой являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт) и реализует проект Кольской ВЭС (201 МВт).