Глава Enel призвал уходить от нефтяной привязки цен на газ

Уход от привязки цены газа к стоимости нефтепродуктов надо продолжить, так как нет смысла связывать эти энергоресурсы.

Уход от привязки цены газа к стоимости нефтепродуктов надо продолжить, так как нет смысла связывать эти энергоресурсы.

Как передает Report, об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал глава Enel Франческо Стараче.

"Нет, потому что нет никакого смысла связывать между собой эти два энергоресурса", — ответил он на вопрос о том, не было ли ошибкой уходить от привязки цены газа к цене нефтепродуктов.

"Изначально газ был привязан к нефти только потому, что не было понимания, как его оценивать. В действительности динамика цен на эти энергоресурсы справедливо отслеживается отдельно", — отметил глава компании. Рост цен на газ, по словам Стараче, явление временное, кризисы, как и в нефтяной, будут и в газовой отрасли.

Дефицит газа, по словам Стараче, возник из-за дисбаланса спроса и предложения. Баланса можно достигнуть двумя способами: либо повысив предложение газа, либо снизив спрос на него. Он объяснил, что для снижения спроса необходимо переходить с потребления газа на другие источники энергии: уголь или ВИЭ. Однако переход на уголь приведет к сокращению потребления газа в "очень краткосрочной перспективе". Решение, по мнению Стараче, — в развитии возобновляемой энергетики, но оно из-за необходимости нарастить мощности зеленой энергии потребует больше времени.

"Полагаю, что баланс будет найден, как и в предыдущих ситуациях, потому что такая волатильность никому не выгодна", — заключил он.