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Глава ЕК: У 12 стран Европы возникли проблемы с поставками газа из России

Глава ЕК: У 12 стран Европы возникли проблемы с поставками газа из России Россия сократила или полностью прекратила поставки газа 12 странам Евросоюза (ЕС).
Энергетика
30 июля 2022 г. 10:29
Глава ЕК: У 12 стран Европы возникли проблемы с поставками газа из России

Россия сократила или полностью прекратила поставки газа 12 странам Евросоюза (ЕС).

Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью португальской газете Diario de Noticias.

Она назвала действия России намеренными, и сказала, что ЕС нужно готовиться "к дальнейшему срыву, а то и полному прекращению поставок" российского газа. Она отметила, что ЕС обращается "к более надежным энергетическим партнерам".

"У нас уже есть рекордные объемы поставок сжиженного природного газа из США. Мы получаем все больше и больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, в течение первого полугодия этого года страны ЕС дополнительно импортировали 38 млрд кубометров СПГ и газа, транспортируемых по трубопроводам за пределами России. "Этот объем с лихвой компенсирует сокращение поставок газа из российского газопровода на 28 млрд кубометров", - сказала она.

Ранее глава ЕК рекомендовала европейским странам экономить потребление газа для быстрого наполнения подземных хранилищ газа (ПГХ).

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Версия на английском языке EC: 12 European countries have problems with gas supplies from Russia
Версия на азербайджанском языке AK rəhbəri: "Avropa İttifaqı Rusiya qazından tam imtinaya hazırlaşmalıdır"

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