Глава ЕК: Решение "Газпрома" о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу - шантаж

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает шантажом заявление "Газпрома" о полной приостановке экспорта газа в Болгарию и Польшу.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает шантажом заявление "Газпрома" о полной приостановке экспорта газа в Болгарию и Польшу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на своей странице в Twitter она написала о том, что Европа была готова к такому повороту и готовит соответствующий ответ.

"Заявление "Газпрома" — это еще одна попытка России шантажировать нас газом", — написала она, заверив европейцев в том, что страны ЕС останутся "едиными и солидарными" с затронутыми решением "Газпрома" странами.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.