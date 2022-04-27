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Глава ЕК: Решение "Газпрома" о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу - шантаж

Глава ЕК: Решение "Газпрома" о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу - шантаж Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает шантажом заявление "Газпрома" о полной приостановке экспорта газа в Болгарию и Польшу.
Энергетика
27 апреля 2022 г. 12:09
Глава ЕК: Решение Газпрома о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу - шантаж

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает шантажом заявление "Газпрома" о полной приостановке экспорта газа в Болгарию и Польшу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на своей странице в Twitter она написала о том, что Европа была готова к такому повороту и готовит соответствующий ответ.

"Заявление "Газпрома" — это еще одна попытка России шантажировать нас газом", — написала она, заверив европейцев в том, что страны ЕС останутся "едиными и солидарными" с затронутыми решением "Газпрома" странами.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası: "Rusiyanın Polşa və Bolqarıstana qazın ixracınıı dayandırması şantajdır"
Версия на английском языке EC head: Gazprom's announcement - another attempt by Russia to blackmail with gas

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