Глава ЕК призвала готовиться к худшему с поставками газа в ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что следует подготовиться к худшей ситуации с поставками газа в Евросоюз.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что следует подготовиться к худшей ситуации с поставками газа в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее мнение она выразила в интервью испанской газете El Mundo.

"Мы должны оставаться едиными, потому что единственные ответственные за этот энергетический кризис находятся в Москве и больше нигде, - утверждала глава ЕК. - Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам - членам [ЕС], мы все должны быть готовы к худшей ситуации".

Фон дер Ляйен отметила, что некоторые страны ЕС сильнее зависимы от российского газа "либо из-за своего географического положения, либо из-за своих суверенных энергетических решений". "Эти страны сейчас находятся в более уязвимом положении", - уточнила она, добавив, что проблемы "с поставками в любую из этих стран - это потрясение для Европы в целом". "Наши экономики тесно взаимосвязаны через единый рынок", - подчеркнула глава ЕК.

"Сейчас ЕС обращается к более надежным энергетическим партнерам, - отметила она. - Мы уже достигли рекордных объемов поставок сжиженного природного газа из США, и увеличиваются объемы газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря и из все большего числа стран мира". "За первое полугодие 2022 года мы дополнительно импортировали 38 млрд куб. м СПГ и газа по газопроводам не из РФ, - пояснила Фон дер Ляйен. - Это более чем компенсирует сокращение на 28 млрд куб. м поставок газа по российскому газопроводу".

По мнению главы ЕК, "Испания могла бы перенаправить поставки СПГ в другие государства - члены [ЕС], чтобы помочь им обеспечить достаточные поставки газа, а также укрепить газопровод, соединяющий ее с Францией, чтобы напрямую отправлять больше газа".

Совет ЕС принял во вторник предложенный Еврокомиссией план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Он также включает возможность перехода ко второй обязательной фазе сокращения потребления на те же 15%, если Еврокомиссия сочтет, что возникла угроза прекращения поставок, и объявит "общесоюзную тревогу".