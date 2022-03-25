Глава ЕК: Мы не позволим платить России за поставки газа в рублях

Страны Евросоюза (ЕС) не допустят оплаты российского газа в рублях.

Страны Евросоюза (ЕС) не допустят оплаты российского газа в рублях.

Как передает Report cо ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, выплаты России в рублях будут нарушением введенных ЕС антироссийских санкций.

"Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения", — считает фон дер Ляйен.

Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о том, что страна переводит в рубли расчеты за поставки газа. По его словам, российские товары в страны Евросоюза и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.

При этом Путин заявил о продолжении поставок газа в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах.