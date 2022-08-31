Глава ЕК: Евросоюз заполнил газовые хранилища досрочно

Европейский союз достиг своей цели по заполнению газовых хранилищ на два месяца раньше намеченного.
Как передает Report, об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в
"На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим и сохраняем энергию. Наше газохранилище заполнено уже на 80%. Но чтобы уменьшить нашу зависимость от российского ископаемого топлива, нам нужны возобновляемые источники энергии", - написала фор дер Ляйен.
Отметим, что ЕС планировал достичь значения в 80% запасов к 1 ноября, но сделал это на два месяца раньше.