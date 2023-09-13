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Глава ЕК: ЕС привлекает больше инвестиций в водородную энергетику, чем США и Китай вместе

Глава ЕК: ЕС привлекает больше инвестиций в водородную энергетику, чем США и Китай вместе Европейский союз (ЕС) привлекает больше инвестиций в развитие водородной энергетики, чем США и Китай вместе.
Энергетика
13 сентября 2023 г. 12:35
Глава ЕК: ЕС привлекает больше инвестиций в водородную энергетику, чем США и Китай вместе

Европейский союз (ЕС) привлекает больше инвестиций в развитие водородной энергетики, чем США и Китай вместе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза".

"Сегодня мы привлекаем больше инвестиций в водородную энергетику, чем США и Китай вместе", - отметила она, не приведя конкретных данных.

Она отметила, что европейская промышленность успешно адаптируется к совершенствующимся экологическим стандартам. "За последние пять лет число "чистых" заводов по производству стали выросло с 0 до 38", - сказала она.

Глава ЕК добавила, что 14 сентября в Дании "на воду будет спущен первый европейский контейнеровоз, работающий на экологически чистом метане, произведенном с помощью солнечной энергии".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на проект отчета ЕК сообщило, что Евросоюз должен каждый год дополнительно инвестировать 763 млрд долларов для перехода к зеленой экономике и полного отказа от российского ископаемого топлива.

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Версия на английском языке EC president: EU attracts more investments in hydrogen energy than US, China together

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