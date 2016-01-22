Глава ЕЦБ заставил мировые фондовые рынки и цены на нефть расти

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Мировые фондовые рынки начали восстанавливать потери последних недель, выросли также цены на нефть, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным на 22:40, американский индекс Dow Jones вырос на 0,8%, а S&P 500 - на 0,06%. За последний месяц оба индекса потеряли 7,8% и 7,9% соответственно.

Европейские фондовые рынки также закрылись ростом. Euro Stoxx 50 вырос на 2,1%, а немецкий DAXX - почти на 2%. Английский FTSE 100 увеличился на 1,7%.

К 22:50 цены на нефть марки Brent на американской бирже ICE выросли почти на 5% до 29,3 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 4,3% до 29,6 доллара за баррель.

Российские биржи также закрылись небольшим ростом: ММВБ вырос на 2,8%, а индекс РТС - на 0,6%. На вечерних торгах компенсировал часть потерь и рубль, переживший в этот четверг обвал. По данным на 22:54, доллар стоил 82,89 рубля, а евро - 90,18 рубля.

Рост фондовых рынков связывают с выступлением главы ЕЦБ Марио Драги. Он заявил, что следующая встреча совета управляющих ЕЦБ пройдет в марте, и на этой встрече может быть рассмотрен новый пакет стимулирующих мер, который позволит оживить экономику Европы.

ЕЦБ в этот четверг сохранил базовую ставку на уровне 0,05%.